ГИБДД рекомендует рязанцам воздержаться от поездок на автомобиле

Госавтоинспекция рекомендует жителям Рязани воздержать от поездок на автомобиле в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом утром 16 января сообщил телеграм-канал УГИБДД Рязанской области.

Инспекторы предупреждают: «сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особой осторожности и внимательности».

Отдельно ГИБДД обращается к пешеходам. Им предлагают переходить дорогу осмотрительно, только в отведённых для этого местах.

В тёмное время суток необходимо надевать одежду со светоотражающими элементами.