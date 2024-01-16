Вторник, 16 января, 2024
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ГИБДД рекомендует рязанцам воздержаться от поездок на автомобиле

7info
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Госавтоинспекция рекомендует жителям Рязани воздержать от поездок на автомобиле в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом утром 16 января сообщил телеграм-канал УГИБДД Рязанской области.

Инспекторы предупреждают: «сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особой осторожности и внимательности».

Отдельно ГИБДД обращается к пешеходам. Им предлагают переходить дорогу осмотрительно, только в отведённых для этого местах.

В тёмное время суток необходимо надевать одежду со светоотражающими элементами.

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