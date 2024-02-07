Среда, 7 февраля, 2024
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ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды

7info
Фото: t.me/gibdd062
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В настоящее время автоинспекторами ведётся постоянный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав Госавтоинспекции Рязанской‌ области ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей заблаговременно оценивать дорожную ситуацию, планировать поездки заблаговременно и, по возможности, отказаться от личного транспорта, отдав предпочтение общественному.

Заранее прокладывайте маршруты с помощью навигаторов, принимайте во внимание текущие и долгосрочные прогнозы синоптиков, а также сложившиеся погодные условия.

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