ГИБДД обнародовала подробности ДТП под Рязанью, в котором пострадала 13-летняя девочка

ГИБДД обнародовала подробности ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка. ДТП произошло под Рязанью 5 ноября.

Примерно в 21:55 в Рязанском районе на 512-м километре автодороги «Золотое кольцо» 49-летний рязанец без прав за рулём автомобиля RANGE ROVER, по предварительной информации, наехал на двигающийся в попутном направлении Ford Focus. За рулём находился 48-летний водитель.

Как итог — 13-летняя пассажирка Ford и водитель RANGE ROVER получили травмы. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.