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Новости России

Герой СВО из Свердловской области почти два года ждал выплату за боевую награду

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Участник СВО из Краснотурьинска Сергей П. два года ждал выплату за боевую награду, написал депутат Госдумы Максим Иванов в телеграм-канале.

С такой жалобой к нему обратилась жена мобилизованного. По ее словам, бойцу выплачивали 22 тысячи рублей в месяц. При этом его наградили медалью «За боевые отличия» за отвагу и самоотверженность, приказ подписали еще в июле 2023 года.

«Направил запрос в военную прокуратуру ЦВО. В ходе проверки подтвердились нарушения прав участника СВО», — отметил Иванов.

Военному сделают перерасчет за предыдущие месяцы. Кроме того, спустя 21 месяц ему выплатили деньги по награде.

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