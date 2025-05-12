Герой СВО из Свердловской области почти два года ждал выплату за боевую награду

Участник СВО из Краснотурьинска Сергей П. два года ждал выплату за боевую награду, написал депутат Госдумы Максим Иванов в телеграм-канале.

С такой жалобой к нему обратилась жена мобилизованного. По ее словам, бойцу выплачивали 22 тысячи рублей в месяц. При этом его наградили медалью «За боевые отличия» за отвагу и самоотверженность, приказ подписали еще в июле 2023 года.

«Направил запрос в военную прокуратуру ЦВО. В ходе проверки подтвердились нарушения прав участника СВО», — отметил Иванов.

Военному сделают перерасчет за предыдущие месяцы. Кроме того, спустя 21 месяц ему выплатили деньги по награде.