«ГЕРОИ62» проводят комплексную подготовку будущих управленцев для работы в госструктурах

Образовательная программа «ГЕРОИ62», разработанная правительством региона совместно с рязанскими вузами и РАНХиГС, полностью соответствует поставленным задачам. Участники проходят обучение в формате лекций, практических занятий, семинаров, а также получают индивидуальное сопровождение от наставников.

«Наша задача — максимально подготовить участников программы для работы в тех структурах, органах власти, учреждениях, которые они сами выберут», — отмечает первый зампред правительства Рязанской области, заместитель председателя Общественного совета проекта «ГЕРОИ62» Денис Боков.

В настоящее время стажировку в государственных структурах завершают участники первого потока — ветераны спецоперации. Уже в сентябре они приступят ко второму этапу обучения — теоретическому модулю. Для второго набора программа стартует в ближайшее время.