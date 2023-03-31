Генштаб: все отслужившие срочники вовремя вернутся домой

Все срочники, отслужившие положенное время, будут своевременно уволены в запас и вернутся домой. Об этом сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Цимлянский также заверил, что вторая волна мобилизации в России не планируется. Он рассказал, что Минобороны РФ учло положительный опыт частичной мобилизации, когда граждане самостоятельно записывались через Госуслуги для участия в СВО.