Генпрокуратура выявила почти 370 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в 2021 году

Падение наледи с крыш, несвоевременная уборка снега и другие нарушения в сфере ЖКХ стали причиной возбуждения 1225 уголовных дел в 2021 году, сообщили «Известиям» в Генеральной прокуратуре.

Всего в прошлом году прокуроры выявили 369,9 тыс. подобных нарушений. По результатам разбирательств, помимо возбуждения уголовных дел, более 80 тыс. человек привлекли к дисциплинарной ответственности, свыше 26 тыс. — к административной.

Обильные снегопады и нехватка рабочих рук привели к тому, что в этом году усугубились «традиционные» зимние проблемы: неочищенные от снега дворы и травмы людей из-за падения с крыш наледи и сосулек, рассказала «Известиям» зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

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«В некоторых регионах дефицит рабочей силы в сфере ЖКХ оценивается в 50%. Отсутствие трудовых мигрантов не самым лучшим образом сказалось на отрасли. Зарплаты в сфере ЖКХ ниже, чем по рынку, поэтому люди идут туда работать неохотно. Второй фактор — погодный. В снежные зимы было бы целесообразно нанимать больше дворников, но средства, выделяемые на ЖКХ жильцами, фиксированные. Дополнительно никто скидываться не будет. Но и не все управляющие компании тщательно выполняют свои обязанности. А поскольку к каждой крыше контролеров не приставишь, проблема сохраняется», — отметила она.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Зима не спишет: из-за плохой уборки снега возбудили 1225 уголовных дел