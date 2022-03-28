Генпрокуратура усиливает контроль на транспорте в условиях санкций

В условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов, связанных с недружественными действиями ряда государств в отношении российских предприятий и организаций, транспортным прокурорам поручено активизировать надзор за соблюдением законодательства в сфере обеспечения бесперебойного и безаварийного функционирования транспортного комплекса, его антитеррористической защищенности, а также за соблюдением прав пассажиров. Об этом в интервью «Известиям» рассказал начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры России Владимир Тюльков.

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Также активизированы надзорные мероприятия, связанные с поддержкой мер правительства в части финансирования сферы транспорта и расходования денежных средств.

Генпрокуратура также активизирует надзорные мероприятия в авиации, в частности, за контрафактными авиазапчастями.

— Мы будем проводить проверки, направленные на то, чтобы не допустить на рынок контрафактных авиазапчастей, а также на соблюдение требований, связанных с безопасностью полетов, — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Не допустим на рынок контрафактные авиазапчасти»