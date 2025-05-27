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Изображение от freepik
Изображение от freepik
Общество

Генпрокуратура судится с инженером рязанского завода из-за патентов

Алексей Самохин

Суд по интеллектуальным правам рассматривает заявление Генеральной прокуратуры РФ к ведущему инженеру-конструктору Рязанского приборного завода Владимиру Герману. Ведомство просит признать недействительными права на патенты,  описывающие принцип работы передовой радиолокационной технологии. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса». 

В качестве третьих лиц к делу привлечены Рязанский приборный завод, АО «Национальный центр вертолетостроения им. Миля и Камова», Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Автор статьи называет ситуацию беспрецедентной, особенно с учётом идущей специальной военной операции, ведь частному лицу сейчас принадлежат патенты, используемые при строительстве вертолётов. 

— Представьте: завод, где работают «на оборонку». Все здесь прекрасно знают — от их работы зависят жизни наших солдат. А в это время один из «своих» тихо оформляет патент на ключевую технологию. Не для защиты от врагов — для себя, — говорится в статье.

Сам Владимир Герман в интервью РБК заявил, что спас технологию от передачи за границу, что оформляя патент на себя, соблюдал исключительно интересы страны. 

Автор статьи видит нестыковки в словах инженера. Например, то, что право на служебное изобретение или промышленный образец по закону должно принадлежать работодателю, если с работником не заключён договор, предусматривающий иное. 

Кроме того, не исключает вариант продажи технологии «нужным людям»? Ведь если права у частного лица – значит, их можно… переуступить.

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