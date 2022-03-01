Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к «Дождю»* и «Эху Москвы»

Генеральная прокуратура РФ внесла в Роскомнадзор требования по ограничению доступа к каналу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) и радиостанции «Эхо Москвы», сообщает пресс-служба ведомства вечером 1 марта.

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Подовом для блокировки называют призывы к «экстремистской деятельности, насилию», размещение «заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

Кроме того, информация на указанных ресурсах, по данным надзорного органа, «содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя».

Генпрокуратура направила представления об устранении нарушений, «вплоть до немедленного отключения».

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В настоящий момент сайты «Эха Москвы» и «Дождя» недоступны для пользователей из России.

Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов в своём Telegram-канале сообщил, что радиостанция отключена от эфира.

Телеканал «Дождь» объявил, что руководство планирует обжаловать решение генеральной прокуратуры. Редакция «Эха Москвы» также заявила об оспаривании решения в судах, так видит в нём «политическую составляющую» и «введение цензуры».

*признан в России СМИ-иноагентом