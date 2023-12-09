Суббота, 9 декабря, 2023
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Генеральный директор «Спартака» Малышев ответил на вопрос о будущем Абаскаля

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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем главного тренера Гильермо Абаскаля, сообщает телеграм-канал «Как стало известно СЭ».

По словам Малышева, Абаскаль на данный момент «наш главный тренер». Работу специалиста оценивает совет директоров клуба.

Малышев пообещал журналистам сообщить, если будет принято решение расстаться с Абаскалем.

«Спартак» в заключительном матче 2023 года разгромил дома самарские «Крылья Советов» — 3:0. Забитые мячи на счету Квинси Промеса, Александра Соболева и Кристофера Мартинса.

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