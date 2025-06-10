Генеральный директор юрфирмы похитил 2,8 млн рублей

В Рязанской области вынесен приговор по уголовному делу о присвоении свыше 2,8 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Генеральный директор юридической компании в марте 2018 года, используя доверенность по представлению интересов коммерческой организации, обратился в территориальный отдел службы судебных приставов с заявлением о перечислении денежных средств, взысканных в рамках исполнительного производства. Когда деньги поступили на расчетный счет директора, он распорядился ими по своему усмотрению. В итоге мужчина причинил компании ущерб на 2,8 млн рублей.

Советский районный суд Рязани признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.