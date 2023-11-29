Генерала из Екатеринбурга осудили за изнасилование 15-летней школьницы

Чкаловский районный суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу о групповом изнасиловании 15-летней школьницы, пишет E1.RU.

Среди подсудимых оказался экс-генерал Рамиль Гилязов, которого приговорили к 12 годам в колонии строгого режима.

Кроме того, на 9 лет в колонии строгого режима осудили врача-онколога Ивана Собачева, а также 8 лет общего режима риелтора Оксану Гортинскую.

По версии следствия, они воспользовались беспомощным состоянием потерпевшей и надругались над ней. При этом на очной ставке девушка призналась, что все было по согласию.

Во время обыска в квартире, где произошло преступление, нашли бутылки из-под алкоголя и пакетики со следами веществ, похожих на наркотические.