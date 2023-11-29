Среда, 29 ноября, 2023
На главнуюНовости мира

Генерала из Екатеринбурга осудили за изнасилование 15-летней школьницы

powder
spot_img

Чкаловский районный суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу о групповом изнасиловании 15-летней школьницы, пишет E1.RU.

Среди подсудимых оказался экс-генерал Рамиль Гилязов, которого приговорили к 12 годам в колонии строгого режима.

Кроме того, на 9 лет в колонии строгого режима осудили врача-онколога Ивана Собачева, а также 8 лет общего режима риелтора Оксану Гортинскую.

По версии следствия, они воспользовались беспомощным состоянием потерпевшей и надругались над ней. При этом на очной ставке девушка призналась, что все было по согласию.

Во время обыска в квартире, где произошло преступление, нашли бутылки из-под алкоголя и пакетики со следами веществ, похожих на наркотические.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах