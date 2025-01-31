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Специальная военная операция

Генерал Сурцуков раскрыл детали десантной операции в Гостомеле зимой 2022 года

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В операции по высадке российского десанта на аэродром Гостомель под Киевом в феврале 2022 года принимали участие более 200 вертолетов, рассказал бывший начальник управления армейской авиации, генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков в эфире «Соловьев Live».

Военный уточнил, что экипажам удалось выполнить все задачи десантной операции.

При этом транспортно-боевые вертолеты не понесли потерь и благополучно вернулись на аэродромы.

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Сурцков рассказал, что подбиты оказались два ударных вертолета прикрытия.

Подчеркивается, что это была единственная подобная операция за время спецоперации.

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© Информационное агентство 7info

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