Главной задачей для Вооружённых сил России является эффективная защита от атак беспилотников. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью RTVI.

По его словам, успешная борьба с дронами позволит «прикрыть войска» от ударов. Он отметил, что необходимые средства уже существуют — их нужно испытать и наладить серийное производство.

«Тогда мы быстро решим задачу достижения целей специальной военной операции, очень быстро решим», — подчеркнул депутат.

Соболев также добавил, что у России есть потенциал для создания «серьёзных наступательных группировок», которые будут наступать «не на мотоциклах, а на танках».