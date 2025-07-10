Генерал Попов рассказал, как ВСУ могут ударить с западных аэродромов вглубь России

ВСУ могут ударить вглубь России, используя вместе аэродромы на западе и востоке Украины, заявил «МК» генерал-майор Владимир Попов.

Так он прокомментировал удар российской армии по аэродрому «Озерный» в Житомирской области.

«Аэродромы, по которым мы сегодня (в среду. — Прим. Ред.) ударили, украинские ВВС могут использовать как основные, затем сесть на аэродром «подскока» где-то под Харьковом, Изюмом и полететь уже далеко внутрь нашей страны», — описал возможную тактику противника Попов.

Генерал предположил,что ВСУ планировали такую атаку, но ВС России ударили первыми.

По некоторым данным, на аэродроме «Озерный» уничтожили самолеты и технику, которые долгое время накапливал противник.