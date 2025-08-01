Генерал Попов раскрыл ударную тактику российских войск и цель удара по Жулянам

После освобождения Часова Яра российская армия получила возможность для дальнейшего продвижения на Славянско-Краматорском направлении. Как отмечает военный эксперт, заслуженный военный лётчик генерал-майор Владимир Попов, в этих условиях может быть масштабно применена тактика, успешно использованная при штурме Покровска.

Тактика дезорганизации противника

По словам эксперта, суть подхода заключается в намеренном разъединении сил противника, чтобы не дать им возможности собраться в организованные боевые группы и получить своевременную поддержку от западных партнёров.

«Главное — не позволить им собраться хотя бы в батальонные “кулаки”. Пусть расползаются по ротам и взводам. В такой ситуации они будут дезориентированы, потеряются или сдадутся в плен. Это также действует как элемент психологического давления на подразделения Сырского», — пояснил Попов.

Стратегическая цель — сорвать ввод резервов

Если эта тактика продолжит приносить результат, у командования ВСУ не останется времени и возможности для ввода резервов, считает эксперт. По его словам, подразделения территориальной обороны, спецназ, механизированные бригады — всё это станет сложнее координировать, когда линии обороны будут фрагментированы.

«Пока командование будет собирать разрозненные части, мы сможем использовать стратегическое выравнивание фронта в свою пользу. Это может стать толчком для более масштабного наступления. Однако не стоит терять бдительность: западная помощь может поступить неожиданно, и враг по-прежнему остаётся коварным и хитрым», — подчеркнул генерал-майор.

Зачем ударили по аэропорту Жуляны

Эксперт также прокомментировал недавние удары по украинским аэродромам, в том числе по киевскому Жулянам и Староконстантинову.

«Удары по таким объектам, как Жуляны, неслучайны. Там могли находиться натовские специалисты — с эмблемами Германии, Франции, Нидерландов, Финляндии, Польши. Кроме того, возможно, там разгружались поставки западного вооружения, в том числе ракеты ПВО, которые критически необходимы Киеву. Мы также наносили удары по Староконстантинову — всё это не отдельные эпизоды, а часть единой операции», — уточнил Попов.

По его словам, авиационные и ракетные удары тесно связаны с действиями на линии боевого соприкосновения и являются частью единой стратегической наступательной операции, которая разворачивается в летний период.

Вчера Попов объяснил, почему освобождение Часова Яра — важного транспортного узла, соединяющего Донецкую и Днепропетровскую области, — стало прежде всего сигналом для Вашингтона. По его словам, это был явный сигнал Трампу.