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Изображение от freepik
Изображение от freepik
Новости России

Генерал Попов объяснил, почему перемирие выгодно только Украине

Алексей Самохин

Переговоры в Стамбуле, за которыми в последние два дня внимательно следил весь мир, западные СМИ назвали тактической победой российского руководства. Россия смогла запустить переговорный процесс, но не пошла на преждевременное прекращение огня, на котором настаивали Украина и её европейские партнёры, пишет «Московский комсомолец».

Военный эксперт, заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК» оценил итоги переговоров и объяснил, почему вопрос прекращения огня, по крайней мере этим летом, рассматриваться не будет.

Главным достижением российской делегации стало её жёсткое несогласие на 30-дневное прекращение огня, на котором настаивал Киев накануне переговоров. В результате стороны договорились лишь детально оформить свои предложения по возможному перемирию и в ближайшие дни обменяться пленными по формуле 1000 на 1000.

По словам военного эксперта Владимира Попова, прекращение огня на текущем этапе без ущерба для России невозможно.

— Уровень доверия к Украине у нас крайне низкий, — отмечает Попов. — Мы уже пробовали договариваться три года назад, были кратковременные перемирия — на Пасху, к 9 Мая. Если бы Украина действительно хотела мира, то уже подала бы какие-то сигналы. Возможно, можно было бы организовать встречу командующих на нейтральной территории и обсудить эти вопросы. Но ничего подобного не было.

Да, в начале Украина может пойти на какие-то шаги, но потом всё равно начнётся «ползучая агрессия». Доверия нет, поэтому нашей переговорной группе очень трудно работать: противник много обещает, а на деле не делает ничего.

Если бы мы согласились на 30-дневное перемирие, это обернулось бы для нас потерями. Противнику нужно это время, чтобы восстановить логистику, пополнить запасы вооружения и боеприпасов, провести ротацию войск, дать им отдых, провести ревизию на передовой и укрепить линию соприкосновения. И, конечно, воспользоваться западными поставками, которые при первой возможности окажутся на фронте.

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