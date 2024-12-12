Россия может ответить на удары ATACMS по Таганрогу массированным огневым ударом (МОУ) или применением ракетного комплекса «Орешник», пишет «Московский комсомолец».

Скорее всего, будет использовано и то, и другое, считают военные эксперты. Ожидается, что «ответка» последует уже в ближайшие дни.

Военный эксперт, заслуженный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК» объяснил, почему Россия не применяет «Орешник» после каждой атаки ВСУ с использованием западных ракет, и сколько таких ракет накоплено в стране.

Возвращение ракетных ударов по российским территориям

После кратковременной паузы ВСУ возобновили обстрелы российских территорий дальнобойными западными ракетами. Если раньше удары наносились преимущественно по приграничным районам (Курская и Брянская области), то 11 декабря ракеты ATACMS впервые поразили Таганрог. Минобороны РФ официально подтвердило эту информацию в среду вечером.

Информационный ресурс Fighterbomber отметил, что на этот раз, в отличие от предыдущих атак, российское военное ведомство пообещало ответить. Это говорит о том, что к удару готовились заранее, и он будет нанесен в ближайшее время.

«Ждем либо МОУ с ударами по объектам энергетики, либо применение «Орешника». Вероятнее всего, будет и то, и другое», — предположил ресурс, добавив, что удары, скорее всего, придутся на ночное время.

Почему Россия не бьет «Орешником» после каждой атаки?

По словам генерал-майора Владимира Попова, ответ на удары противника по российской территории неизбежен. Однако это не отменяет плановой работы по уничтожению военных объектов ВСУ.

«Мы работаем постоянно, — подчеркнул эксперт. — Это не только «ответки». У нас есть собственные планы. Как только разведка докладывает о скоплении войск, ротации подразделений или перевозке военных грузов на территории Украины, мы наносим удары. Например, по железнодорожным станциям, путям или трансформаторным центрам. Это нарушает электроснабжение и осложняет логистику противника».

Особое внимание уделяется стратегическим объектам, которые необходимо уничтожить оперативно.

«Есть цели, которые нельзя оставить на завтра, — отметил Попов. — Например, если войска противника покинут район сосредоточения, то ликвидировать их технику придется уже на передовой. Поэтому мы наносим удары сразу, как только появляется информация».

Однако удары «Орешником» не наносятся только ради «ответа» на ATACMS.

Какие объекты на Украине приоритетны для ударов?

По словам эксперта, приоритетными целями для России остаются электростанции — ТЭС и ГЭС.

«Их уничтожение обескровит промышленность Украины, особенно военно-промышленный комплекс, — пояснил он. — Это затруднит производство, ремонт боевой техники и поставки ее на передовую. Конечно, населению тоже станет тяжело, но в таком случае оно может начать оказывать давление на свое правительство».

Другими важными целями являются аэродромы, места скопления войск и командные пункты ВСУ.

«Если мы не будем уничтожать такие объекты, завтра противник соберет силы и нанесет удар по нам, — отметил Попов. — Чем чаще и эффективнее мы будем бить по экономическим зонам — заводам, фабрикам и цехам, где создается и ремонтируется военная техника, — тем легче будет на линии соприкосновения».

Когда применят «Орешник»?

Эксперт убежден, что использование «Орешника» неизбежно, но только по действительно важным целям.

«Бить «Орешником» просто ради демонстрации его наличия — нецелесообразно, — подчеркнул генерал. — Это дорогое удовольствие. Нужно ждать, когда появится действительно стоящая цель, которая нанесет противнику значительные потери».

К примеру, хорошей целью могут стать недавно обещанные Украине французские самолеты Mirage-2000.

«Если эти самолеты разместят на каком-нибудь аэродроме во Львове, удар «Орешником» будет эффективным решением», — пояснил Попов.

Есть ли у России достаточно ракет «Орешник»?

Западные аналитики утверждают, что Россия обладает ограниченным количеством таких ракет. Однако генерал-майор Попов опроверг эти заявления.

«Говорят, что у нас якобы всего одна ракета прошла испытания, а остальное будут дорабатывать 10 лет. Это не так. Ракет достаточно. Но мы не будем бить из пушки по воробьям. Удары будут наноситься тогда, когда это действительно оправдано».

Эксперт напомнил об ударе по «Южмашу», который стал одним из успешных применений российского оружия.

«Противник до сих пор не может восстановить заглубленные цеха, сооружения и коммуникации. Пусть копает дальше».

Экономическая стратегия в использовании вооружений

Попов также отметил, что Россия придерживается рационального подхода в использовании дорогостоящих вооружений.

«Мы не вводим в строй Су-57 массово, потому что это пока не нужно. У нас есть более дешевые и освоенные проекты, которые справляются с текущими задачами. Су-57 постепенно передаются в войска для освоения. На это уйдет 2-3 года. То же самое касается «Орешника». Мы действуем планомерно, чтобы не перегружать экономику, но при этом успешно решать боевые задачи».