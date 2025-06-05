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Новости России

Генерал Попов назвал сроки и цели удара возмездия по Украине

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Удар возмездия по Украине будет продлится несколько дней, заявил в беседе с «МК» генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, в первую очередь российские военные будут бить по аэродромам.

«Скорее всего, удары будут распределены минимум на два-три дня, а то и неделю», — сказал Попов.

Кроме того, два-три удара будут нанесены по командным пунктам.

Другие вероятные цели: учебно-тренировочный полигон Яворовский под Львовом и промышленные объекты.

Попов добавил, что бить нужно бить по командованию среднего звена, исполняющему приказы Киева.

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