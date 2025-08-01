За время проведения специальной военной операции российская техника продемонстрировала высокую эффективность. Некоторые образцы, по мнению заслуженного военного лётчика, генерал-майора Владимира Попова, особенно хорошо проявили себя в боевых условиях. Своим мнением он поделился с aif.ru.

«Искандер» — уникальный комплекс

Первым в списке самых эффективных систем генерал назвал оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

«Это действительно уникальное оружие. Комплекс может использовать как баллистическую, так и крылатую ракету, что расширяет его боевые возможности. У каждой ракеты — своя эффективность и задачи. Важным преимуществом является манёвренность: после пуска первой ракеты пусковая установка может сменить позицию и нанести удар второй — уже с другой точки. Противник не успевает среагировать», — пояснил Попов.

Танки и самоходная артиллерия

Следующим удачным типом вооружения эксперт назвал тяжёлую бронетехнику — танки и самоходные артиллерийские установки большой мощности, такие как САУ «Малка».

«Сейчас бронетехника выходит на передовую, делает залп тремя снарядами и быстро уходит. Такая тактика повышает манёвренность, позволяет проводить огневые налёты буквально за минуты», — отметил он.

Крылатые ракеты и авиация

Особо Попов выделил использование гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

«МиГ-31К, которые несут эти ракеты, передали в состав дальней авиации — это о многом говорит. Да, МиГ-31К может нести одну такую ракету, но модернизированный Ту-22М3М — уже две или три», — пояснил он.

Также, по словам Попова, хорошо проявили себя крылатые ракеты Х-101 и Х-55, которые используются на стратегических бомбардировщиках Ту-95, Ту-22 и Ту-160.

Вертолёты: модернизация до нового уровня

Генерал подчеркнул, что в ходе СВО серьёзную модернизацию прошли боевые вертолёты — Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник».

«Сейчас это уже не те машины, какими они были раньше. От прежних моделей остался только внешний облик. Начинка прошла такую глубинную доработку, что, по сути, можно было бы сменить обозначение — например, с Ка-52 на Ка-55, с Ми-28 на Ми-38. Это уже качественно новые машины с совершенно другими возможностями», — подчеркнул Попов.