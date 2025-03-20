Генерал Попов назвал новые цели после запрета бить по украинской энергетике

Взамен ударов по украинской энергетике российская армия может сосредоточиться на аэродромах ВСУ, предприятиях ВПК и системе ПВО противника, заявил «МК» генерал-майор Владимир Попов.
По его мнению, наносить удары по ним нужно регулярно.
Кроме того, военный призвал выбрать в качестве целей автомобильные дороги и ж/д пути, используемые для поставок оружия.
Также он рекомендовал обратить внимание на портовые пакгаузы, склады хранения в Одессе, Николаеве и близлежащих портах, военно-морской компонент в Черном море.