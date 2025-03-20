Генерал Попов назвал новые цели после запрета бить по украинской энергетике

Взамен ударов по украинской энергетике российская армия может сосредоточиться на аэродромах ВСУ, предприятиях ВПК и системе ПВО противника, заявил « МК » генерал-майор Владимир Попов.

По его мнению, наносить удары по ним нужно регулярно.

«При возможности, чуть ли не ежедневно надо трепать противника. И не просто бить, а поставить эти удары на поток», — отметил Попов.

Кроме того, военный призвал выбрать в качестве целей автомобильные дороги и ж/д пути, используемые для поставок оружия.

«Если в зоне поражения попутно окажутся трансформаторные центры, которые обеспечивают железную дорогу — ничего страшного», — пояснил Попов. Реклама

Также он рекомендовал обратить внимание на портовые пакгаузы, склады хранения в Одессе, Николаеве и близлежащих портах, военно-морской компонент в Черном море.