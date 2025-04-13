Генерал Попов назвал число истребителей F-16, оставшихся у Украины

В распоряжении ВСУ осталось всего 7 истребителей F-16, переданных Нидерландами. Об этом рассказал aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

По словам военного, изначально Украине передали 12 самолётов, вчера был сбит пятый из них. Потерю истребителя подтвердил Владимир Зеленский. Он также присвоил звание Героя Украины пилоту F-16 Павлу Иванову

По данным телеграм-каналов сбить самолёт могла украинская ПВО, в частности говорится о ракете Patriot.

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— У нас есть уже случаи, когда были уничтожены 2 истребителя F-16 на земле. Один был поражен в воздухе осколками наших ракет, а второй получил повреждения на разбеге, но там летчик остался жив, рассказал Попов.