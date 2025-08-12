Беспилотники, направлявшиеся в сторону Рязани, Москвы и Нижнего Новгорода могли быть запущены с территории России. Такое предположение в беседе с aif.ru высказал заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, запуск могли осуществить злоумышленники, которым украинские спецслужбы пообещали вознаграждение.

«Запустить дроны могли некоторые “товарищи” с российской территории. С Украины они бы так далеко не долетели. Во-первых, у Украины почти не осталось беспилотников большой дальности, например турецких Bayraktar. Их у ВСУ можно пересчитать по пальцам одной, ну, может, двух рук. Во-вторых, такие дроны быстро обнаружили бы и сбили российские средства ПВО», — пояснил Попов.

Генерал отметил, что в случае с атаками по городам внутри России речь, скорее всего, идёт о беспилотниках средней дальности.

«По регионам, вероятно, применяют дроны с размахом крыла около 3–4 метров и длиной примерно 3,5 метра. Они способны нести заряд весом 6–8 кг. Их максимальная дальность — до 400 км, для точного поражения цели БПЛА запускают с расстояния примерно 150 км. По этим параметрам можно определить, откуда они примерно были отправлены», — заключил эксперт.

О сбитых над Рязанской областью в ночь на 11 августа вражеских беспилотниках сообщал губернатор Павел Малков.