Вторник, 12 августа, 2025
15.1 C
Рязань
Происшествия

Генерал Попов: беспилотники в сторону Рязани могли лететь с территории России

Алексей Самохин
Freepik AI

Беспилотники, направлявшиеся в сторону Рязани, Москвы и Нижнего Новгорода могли быть запущены с территории России. Такое предположение в беседе с aif.ru высказал заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, запуск могли осуществить злоумышленники, которым украинские спецслужбы пообещали вознаграждение.

«Запустить дроны могли некоторые “товарищи” с российской территории. С Украины они бы так далеко не долетели. Во-первых, у Украины почти не осталось беспилотников большой дальности, например турецких Bayraktar. Их у ВСУ можно пересчитать по пальцам одной, ну, может, двух рук. Во-вторых, такие дроны быстро обнаружили бы и сбили российские средства ПВО», — пояснил Попов.

Генерал отметил, что в случае с атаками по городам внутри России речь, скорее всего, идёт о беспилотниках средней дальности.

«По регионам, вероятно, применяют дроны с размахом крыла около 3–4 метров и длиной примерно 3,5 метра. Они способны нести заряд весом 6–8 кг. Их максимальная дальность — до 400 км, для точного поражения цели БПЛА запускают с расстояния примерно 150 км. По этим параметрам можно определить, откуда они примерно были отправлены», — заключил эксперт.

О сбитых над Рязанской областью в ночь на 11 августа вражеских беспилотниках сообщал губернатор Павел Малков. 

Самые читаемые материалы

Интересное

«Спящий-пророк» Кейси оставил пророчество о преемнике российского президента

Будущее России открылось легендарному провидцу во сне.
Общество

Александра Трусова объявила имя сына

Уроженка Рязани, фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, как назвала сына. Имя первенца она сообщила в своем телеграм-канале 11 августа.
Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Новости России

Повышение пенсии в сентябре: кому ждать удвоенную выплату

В сентябре этого года ряд российских пенсионеров получат прибавку к выплатам. Как сообщил ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, повышение коснётся нескольких категорий граждан, у которых юридически значимые обстоятельства наступили в августе.
Новости России

Мизулина высказалась о запрете звонков в Telegram и WhatsApp

Руководитель «Лиги безопасного интернета» сообщила, что сегодня ей поступила информация из разных регионов России о проблемах при звонках в Telegram и WhatsApp.

Последние новости

Религия

Священник Березин: православие не допускает существования инопланетной жизни

По словам батюшки, Русская православная церковь придерживается антропоцентрического взгляда: мир создан Богом для человека, а Земля является смысловым центром Вселенной.
Новости России

Вячеслав Володин рассказал о планах Госдумы бороться с перегруженностью школьников

Володин отметил, что проблема стала ещё более актуальной из-за новых технологий. Дети используют искусственный интеллект и интернет для поиска готовых ответов, что превращает домашние задания в пустую трату времени.
Общество

Стало известно сколько можно заработать за час и день в Рязанской области

Эксперты hh.ru выяснили, какой доход могут получить жители Рязанской области за час и за один день работы.
Новости России

Известный врач рассказал, что ждет больного раком актёра Романа Попова

С учётом быстрого прогрессирования процесса, прогноз неблагоприятный. Возможна полная слепота, сдавливание опухолью структур мозга.
Новости России

В России растёт заболеваемость менингококковой инфекцией, врачи призывают к срочным мерам

В России зафиксировано уже 1200 случаев менингококковой инфекции, что вдвое больше, чем за весь прошлый год (600 случаев).
Новости России

В России вступил в силу закон, дающий новые основания для лишения гражданства

В России вступил в силу федеральный закон, который расширяет список оснований для лишения приобретенного гражданства. Теперь он включает более 80 преступлений, в том числе призывы к терроризму, убийство и групповое изнасилование
Спорт

Рязанские стрелки отметили дружеским турниром 80-летие Александры Ивановны Мироновой

В минувшие выходные рязанские стрелки провели дружеский турнир, посвящённый 80-летию Александры Ивановны Мироновой, жены тренера Виктора Ивановича Миронова. 
Новости мира

Политолог Марков обвинил Зеленского во лжи насчет обмена территориями

Владимир Зеленский лжет, говоря о том, что украинская конституция...