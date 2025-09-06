Европа может решиться на отправку военного контингента на Украину только в том случае, если в его составе будут американские солдаты. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, страны ЕС рассчитывают сделать США гарантом подобной инициативы.

«Европа может рискнуть направить эти 50 тысяч бойцов, но только если среди них будут военные из США. ЕС хочет, чтобы Америка стала гарантом их авантюры. В Вашингтоне это понимают, поэтому не торопятся. А сама Европа никогда не пошлёт регулярные войска на Украину. Боеприпасы, ракеты — да, но не войска», — отметил Липовой.

Генерал добавил, что иностранные наёмники на Украине действуют уже давно. По его словам, это косвенно подтверждается количеством грузов-200, которые отправляются в Европу после ударов по командным пунктам.

«Наёмники и инструкторы погибают, защищая чужие призрачные интересы. Европа понимает, что это полнейшая авантюра», — подытожил он.