Российская армия обладает мощным арсеналом средств для уничтожения украинских подземных учебных центров, заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой в интервью NEWS.ru. По его словам, для этой цели могут быть использованы баллистические ракеты «Орешник», фугасные авиабомбы, а также специальные снаряды с бетонобойными стержнями.

Липовой подчеркнул, что у российской армии имеется достаточно боеприпасов, как авиационных, так и ракетных, для поражения объектов, расположенных на глубине до 100 метров и более. Для разрушения укрепленных учебных центров могут быть применены ракеты со стержнями, а также бомбы типа ФАБ-1000 или ФАБ-1500. Кроме того, баллистические ракеты типа «Орешник» также способны эффективно справляться с подобными задачами.

Генерал отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, размещая личный состав в подземных укрытиях, лишь отсрочит их уничтожение.

По словам Липового, подземные учебные центры украинские военные будут прятать на территории крупных промышленных предприятий, где есть большая площадь, чтобы разместить склады и госпитали.