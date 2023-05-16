Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов объяснил в беседе с 116.RU, почему власти не поддержали законопроект об освобождении от частичной мобилизации мужчин, которые не были в армии.

По его мнению, таких людей можно мобилизовать, чтобы они служили и обучались военному делу.

«Если речь идет о том, чтобы их обучить и направить к линии соприкосновения, то это бессмысленно», — отметил Михайлов.

Генерал считает, что обучение должно быть индивидуальным.

«Проблема еще в том, что мы наплодили слишком много белобилетников, которых раньше не было, и у людей изменилось отношение к армии», — пояснил он.

Михайлов добавил, что служить однозначно должны все.