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Генерал-майор ФСБ высказался о мобилизации неслуживших мужчин

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Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов объяснил в беседе с 116.RU, почему власти не поддержали законопроект об освобождении от частичной мобилизации мужчин, которые не были в армии.

По его мнению, таких людей можно мобилизовать, чтобы они служили и обучались военному делу.

«Если речь идет о том, чтобы их обучить и направить к линии соприкосновения, то это бессмысленно», — отметил Михайлов.

Генерал считает, что обучение должно быть индивидуальным.

«Проблема еще в том, что мы наплодили слишком много белобилетников, которых раньше не было, и у людей изменилось отношение к армии», — пояснил он.

Михайлов добавил, что служить однозначно должны все.

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