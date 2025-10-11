Генерал Липовой рассказал о судьбе бункера Зеленского после блэкаута в Киеве

Произошедший в пятницу блэкаут в Киеве отразится на подземных бункерах, где укрывается Владимир Зеленский, заявил в беседе с «АиФ» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
По его словам, российские удары позволяют обесточивать электростанции, питающие подземные сооружения в украинской столице.
Вооруженные силы России накануне атаковали объекты энергетики на Украине, питающие в том числе ВПК. Во многих городах страны начались аварийные отключения света.
По данным украинских СМИ, в здание правительства в Киеве привезли биотуалеты, а в Верховную раду — воду.