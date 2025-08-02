Генерал Липовой: атаки БПЛА на Россию совершают как ВСУ, так и «спящие ячейки» внутри страны

Украинские беспилотники запускаются не только с приграничных территорий, находящихся под контролем Вооружённых сил Украины, но и с территории России. Об этом в беседе с aif.ru сообщил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«На территории России дроны запускают так называемые спящие ячейки. Они получают БПЛА в разобранном виде, собирают их, программируют, начиняют взрывчаткой и запускают по заданным маршрутам. Сегодняшний налёт на Самару подтверждает, что такие группы действуют внутри страны. При определённых сигналах они получают приказ на подготовку и проводят теракты», — отметил Липовой.

Он выразил уверенность, что российские следственные органы быстро выявят организаторов и участников этих атак и пресекут их деятельность.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью средства ПВО сбили 112 беспилотников над несколькими регионами России и над морскими акваториями. По официальным данным, БПЛА были уничтожены в Ростовской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Пензенской, Белгородской, Липецкой областях, а также в Краснодарском крае и Крыму.