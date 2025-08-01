Разрушительная мощь нового вооружения «Орешник» определяет круг целей, по которым он будет задействован. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя заявление президента России Владимира Путина о поступлении первого серийного комплекса в войска.

«»Орешник» будет применяться для уничтожения важных военных и инфраструктурных объектов — крупных командных пунктов, заводов, мест производства беспилотников. Это слишком мощное оружие, чтобы тратить его на мелкие цели», — подчеркнул Соболев.

По его словам, частота использования «Орешника» в зоне проведения специальной военной операции будет напрямую зависеть от поставленных задач и решений военно-политического руководства страны.