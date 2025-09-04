Генерал ФСБ объяснил, почему изъяли стакан Ким Чен Ына после встречи с Путиным

Решение телохранителей лидера КНДР Ким Чен Ына изъять его стакан после переговоров в Китае, в том числе с президентом Владимиром Путиным, связано с пролонгированной безопасностью, заявил «МК» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Накануне журналисты обратили внимание, что оно также тщательно протерли обивку мебели, которой касался северокорейский лидер.
Генерал напомнил, что американцы собирали биологический материал разных наций, народностей, этносов, который затем использовали в лабораториях для исследований.
Служба безопасности КНДР решила, что после Ким Чен Ына вообще не должно оставаться никаких следов, добавил Михайлов.