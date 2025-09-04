Генерал ФСБ объяснил, почему изъяли стакан Ким Чен Ына после встречи с Путиным

Решение телохранителей лидера КНДР Ким Чен Ына изъять его стакан после переговоров в Китае, в том числе с президентом Владимиром Путиным, связано с пролонгированной безопасностью, заявил « МК » генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Накануне журналисты обратили внимание, что оно также тщательно протерли обивку мебели, которой касался северокорейский лидер.

«Может быть, это связано с попыткой убрать какие-то элементы биологического материала на стакане, кресле и обивке мебели, который может быть впоследствии использован недоброжелателями», — пояснил Михайлов.

Генерал напомнил, что американцы собирали биологический материал разных наций, народностей, этносов, который затем использовали в лабораториях для исследований.

Служба безопасности КНДР решила, что после Ким Чен Ына вообще не должно оставаться никаких следов, добавил Михайлов.