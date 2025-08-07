Четверг, 7 августа, 2025
Генерал ФСБ Михайлов рассказал, какие объекты СБУ может атаковать в России

Алексей Самохин
Изображение от vecstock на Freepik

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на недавней встрече с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком (внесён в перечень экстремистов и террористов в РФ) были согласованы новые действия спецслужбы. Подробности будущих операций не раскрываются, но, по словам украинского лидера, их последствия уже ощущаются на территории России.

В интервью «МК» ситуацию прокомментировал руководитель Центрального исполкома организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, на фоне военных неудач на фронте Украина может активизировать действия диверсионного характера.

Возможные цели — гражданская инфраструктура

Эксперт считает, что приоритетными целями для диверсионной деятельности могут стать объекты жизнеобеспечения: водозаборные станции, предприятия общепита, заправки и другие элементы инфраструктуры.

«Для организаторов диверсий нет принципиального различия между гражданскими и военными целями. Под угрозой могут оказаться любые объекты, имеющие значение для повседневной жизни», — пояснил Михайлов.

Он также отметил, что физически невозможно обеспечить круглосуточную охрану всех уязвимых объектов, что создаёт риски в условиях потенциальной угрозы.

Отдельную тревогу вызывает применение отравляющих веществ. В качестве примера он привёл информацию о попытке заражения автомобиля военного с использованием токсичного вещества.

«Противник может использовать яды в разных формах — от газообразных до пищевых загрязнителей. Россия уничтожила свои запасы химического оружия, но это не исключает возможности его нелегального применения другими сторонами», — добавил собеседник.

Угроза со стороны беспилотников

Александр Михайлов также высказал обеспокоенность активным использованием дронов.

«Повторение атак с помощью БПЛА вполне возможно. Однако спецслужбы, как правило, не действуют по устаревшим схемам — они стараются находить новые подходы. Опасность представляют беспилотники, которые могут быть завезены на территорию России и запущены с места, недоступного для наблюдения», — отметил он.

Устройства могут быть собраны из отдельных частей прямо на месте запуска и использоваться при наступлении благоприятных условий. Кроме того, дроны могут двигаться по сложным маршрутам, скрываясь от систем ПВО — например, на минимальной высоте вдоль ландшафтных укрытий, таких как овраги или русла рек.

«Если беспилотник долетает до глубинных районов, это означает, что он преодолел несколько линий обороны. Это требует серьёзного анализа и совершенствования систем обнаружения», — сказал Михайлов.

Помимо крупных БПЛА, опасность могут представлять и малогабаритные дроны, несущие даже небольшое количество взрывчатки. По мнению эксперта, даже 100 граммов взрывчатого вещества может быть достаточно, чтобы нанести ущерб уязвимым точкам.

