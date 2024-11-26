Генерал Балуевский назвал причину удара по Южмашу «Орешником»

Ракетный завод «Южмаш» в Днепропетровске стал целью удара новейшей гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» не случайно. По словам экс-начальника российского Генштаба генерала армии Юрия Балуевского, в подземных цехах завода могли храниться тяжелые стратегические ракеты 8К69, оставшиеся с советских времен. Об этом он сообщил 26 ноября во время военно-научных Огарковских чтений, организованных Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), пишет «Московский комсомолец».

Удар был нанесен 21 ноября. В советские времена завод входил в ракетную кооперацию и занимался сборкой межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-20 «Сатана». После распада СССР на Южмаше продолжались работы в области ракетостроения.

Эксперт Валдайского клуба и научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович отметил, что при выборе цели для демонстрационного пуска ракеты «Орешник» учитывались несколько факторов. «Во-первых, цель была достаточно крупной, что снижало риск промаха. Во-вторых, она имела символическое значение. В-третьих, на заводе, вероятно, продолжались работы над украинскими ракетами, возможно, баллистическими или беспилотниками», — пояснил он, добавив, что советская промышленность создавалась с учетом возможного огневого воздействия противника.

Участник «Огарковских чтений», ветеран Космических войск полковник в запасе Михаил Макаров, в свою очередь, напомнил, что на Южмаше собиралась ракета-носитель «Зенит», использовавшаяся для вывода спутников на орбиту. Эти ракеты были сняты с вооружения примерно пять лет назад. «С 2014 года на Южмаше производилась первая ступень для американской космической ракеты „Антарес“, что свидетельствует о поддержке американцами производства ракет на этом заводе», — добавил он.

Также полковник отметил, что на заводе собиралась мощная МБР 8К69, представлявшая угрозу для противника. Бригада этих ракет была размещена на космодроме Байконур, но впоследствии была сокращена, а шахты подорваны.

Юрий Балуевский подчеркнул, что после 1991 года Южмаш продолжал функционировать на достаточно высоком уровне, производя ракетную технику, включая ракеты РС-20 «Сатана». «У меня есть информация от нашего бывшего представителя на Южмаше, который утверждает, что украинцы сохранили около четырех ракет 8К69», — сообщил он.

Участники конференции также выразили опасения, что на Южмаше могла производиться сборка грязной атомной бомбы и разрабатывались носители для ударов по российской территории, используя имеющиеся на хранении ракеты.