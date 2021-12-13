На генерального директора ООО «Скопинский сувенир» завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Руководителя предприятия, производящего скопинскую керамику, подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Работники прокуратуры провели проверку на предприятии. Выяснилось, что генеральный директор, с целью создания видимости благополучной работы организации под его руководством, с августа по октябрь не заплатил 4 сотрудникам в общей сложности 211 тысяч рублей.

По материалам проверки уголовное дело возбудил Скопинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Рязанской области.

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Максимальное наказание по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — 5 лет лишения свободы.