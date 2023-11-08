Гендиректор АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов ответит на вопросы рязанцев

ЦУР Рязанской области анонсировал проведение прямого эфира с участием генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Владимира Иванова.

— Прямой эфир состоится 9 ноября в 16:00 — обязательно подключайтесь! — говорится в сообщении.

Тема эфира крайне актуальна для жителей Рязани. До 31 декабря горожане должны перезаключить договоры на техобслуживание газового оборудования. Соответствующее требование прописано в поправках к федеральному закону, которые вступили в силу 1 сентября.

У горожан тема вызывает множество вопросов. Люди жалуются на большие очереди в офисе горгаза. Не понимают, какие документы нужны для заключения договора, что будет, если человек не успеет его заключить.

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