Вторник, 23 мая, 2023
На главнуюАкценты

Где заканчиваются пределы необходимой самообороны?

7info
People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com

В повседневной жизни, пусть достаточно редко, но всё же возникают ситуации, когда человеку угрожают, нападают на него, гражданин вынужден защищаться. Иногда такая схватка может плачевно закончиться для обидчика, а не для жертвы. Если дело доходит до суда, то давший отпор злоумышленнику должен доказать, что применение силы было правомерным и адекватным возникшей угрозе. О том, что такое самооборона, каковы её пределы и законные средства, поговорим в нашем небольшом обзоре.

Угроза реальная и мнимая

В российском законодательстве используется словосочетание «самозащита гражданских прав», «необходимая оборона» и «крайняя необходимость». Важнейшее условие для самообороны — реальная угроза жизни. Если вы застали дома грабителя и тяжело ранили его из травматического пистолета, самообороной суд такие действия не признает, ведь в опасности было имущество хозяина, а не его жизнь. Гражданин, которого пытались обокрасть, мог вызвать полицию. А вот если вор угрожал ножом и получил отпор, в этом случае называть такую защиту самообороной будет корректно.

В любом случае ваши действия должны быть соразмерны с противодействием. Например, если сосед наорал на вас матом, нельзя бросаться на него с кулаками, если вам наступили на ногу в транспорте, противозаконно в ответ применять газовый баллончик.

Иногда люди прибегают к самозащите от неожиданности, ошибочно полагая, что кто-то собирался причинить тяжкий вред. На улице к девушке подбегает неизвестный и что-то громко выкрикивает, дама думает, что ей грозит опасность и бьёт мужчину ногой в живот, хотя тот всего лишь громко выражал свои эмоции из-за сгоревшего в доме имущества. Суд будет разбираться, была ли необходимость в такой жесткой реакции женщины.

Чем защищаться?

Для самообороны официально можно использовать лишь несколько видов оружия.

Во-первых, это огнестрельное гладкоствольное оружие. На него нужна лицензия. Просто так на улице с таким средством защиты ходить нельзя.

Во-вторых, огнестрельное оружие частичного поражения — то есть травматические и газовые пистолеты. Здесь тоже нужна лицензия, носить такой «ствол» с собой можно почти всегда. Если только вы направляетесь не в университет или на демонстрацию.

В-третьих, аэрозоли и распылители. Такие средства есть в свободной продаже, но владельцу баллончика должно быть больше 18 лет.

В-четвёртых, электрошокеры, которые тоже можно купить в магазине и пользоваться без всякой лицензии.

Для суда очень важно, легально ли вы владеете этими видами оружия, насколько оправдано было их применение. Даже если речь идёт об обычном ноже, правоохранителей будет интересовать, почему он оказался у вас в руках, были ли другие варианты самозащиты.

Где заканчиваются пределы необходимой самообороны?
Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

Судебные кары

За нарушение пределов необходимой самообороны уголовная ответственность наступает с 16 лет. Суд может назначить за такие деяния исправительные работы, принять меры по ограничению свободы или наказать преступника тюремным заключением сроком до года.

Если нападавший погиб, то защищавшемуся грозит до двух лет тюрьмы, либо исправительные, принудительные работы или ограничение свободы на этот же срок.

То, что на вас напали, надо ещё доказать. Если нет свидетелей, видеозаписей или следов побоев на вашем теле, то из потерпевшего можно достаточно быстро стать подозреваемым или обвиняемым.

Статистика гласит, что большинство судебных процессов по делам связанным с превышением пределов самообороны заканчиваются наказанием защищавшихся.

Идеальный выход почти из любого конфликта — это его мирное разрешение или вызов полиции. Если это невозможно, лучше покинуть место возможного столкновения, например, просто убежать. Наверняка пострадает самолюбие, но вы не наживёте себе многочисленных проблем, которые возникнут из-за того, что применили силу или наоборот стали жертвой чьих-то посягательств.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Шаманка Кажетта пообещала одному знаку зодиака летом 2023 года старт судьбоносного проекта

Одного из представителей зодиакального круга уже в начале лета ждут невероятные события.

Музыкант Рома Зверь устроил дебош в самарском баре — Shot

По данным источника, инцидент случился в заведении «8bit».

На иконе «Никола Зарайский» из коллекции Рязанского художественного музея проявился лик Святого

На иконе «Никола Зарайский» из коллекции Рязанского художественного музея проявился лик Святого В коллекции древнерусского искусства Рязанского художественного музея представлена икона «Никола Зарайский с двадцатью клеймами жития». Об иконологии произведения, в рубрике «День шедевра» рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

Минобороны показало кадры уничтожения украинских ДРГ в Белгородской области

Министерство обороны России опубликовало сводку о проведении специальной военной операции

Слепой донбасский провидец Дед Николай предсказал крах доллару, Украине и США

Провидец заглянул в будущее и увидел мало позитивного для Запада. А что насчёт России?

Малков: То, что сделано в Торговом городке, надо наполнять жизнью и смыслом

Губернатор отметил высокие темпы работ по восстановлению территории Торгового городка.

Минобороны РФ: в Белгородской области уничтожено более 70 украинских террористов

По данным ведомства, также были подбиты 4 боевые бронированные машины и 5 пикапов.

Мужчину в красной майке без трусов сняли в Липецке с балкона пятого этажа

По данным СМИ, инцидент случился 22 мая в 21 час в доме № 103/1 на улице Гагарина. На спасённом липчанине была майка красного цвета.

Правительство утвердило правила формирования реестра для дистанционного признания образования, полученного за рубежом

Реестр будет интегрирован с действующими информационными системами. Его ведением займется Рособрнадзор.

«Города и сёла будут рушиться»: в сети появилось ужасающее пророчество Ванги на 2023 год

Болгарская ясновидящая Ванга при жизни говорила о событиях, которые произошли в итоге после её смерти. Кажется, очередное её пророчество начинает сбываться.

Компания «Мармакс» посетила Сеул для обмена опытом в девелопменте

Главной целью визита стало общение с ключевыми игроками рынка недвижимости, посещение лучших жилых комплексов

С 24 мая в Рязани отключат горячую воду на нескольких улицах

В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения будет отключена подача ГВС
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации