Где заканчиваются пределы необходимой самообороны?

В повседневной жизни, пусть достаточно редко, но всё же возникают ситуации, когда человеку угрожают, нападают на него, гражданин вынужден защищаться. Иногда такая схватка может плачевно закончиться для обидчика, а не для жертвы. Если дело доходит до суда, то давший отпор злоумышленнику должен доказать, что применение силы было правомерным и адекватным возникшей угрозе. О том, что такое самооборона, каковы её пределы и законные средства, поговорим в нашем небольшом обзоре.

Угроза реальная и мнимая

В российском законодательстве используется словосочетание «самозащита гражданских прав», «необходимая оборона» и «крайняя необходимость». Важнейшее условие для самообороны — реальная угроза жизни. Если вы застали дома грабителя и тяжело ранили его из травматического пистолета, самообороной суд такие действия не признает, ведь в опасности было имущество хозяина, а не его жизнь. Гражданин, которого пытались обокрасть, мог вызвать полицию. А вот если вор угрожал ножом и получил отпор, в этом случае называть такую защиту самообороной будет корректно.

В любом случае ваши действия должны быть соразмерны с противодействием. Например, если сосед наорал на вас матом, нельзя бросаться на него с кулаками, если вам наступили на ногу в транспорте, противозаконно в ответ применять газовый баллончик.

Иногда люди прибегают к самозащите от неожиданности, ошибочно полагая, что кто-то собирался причинить тяжкий вред. На улице к девушке подбегает неизвестный и что-то громко выкрикивает, дама думает, что ей грозит опасность и бьёт мужчину ногой в живот, хотя тот всего лишь громко выражал свои эмоции из-за сгоревшего в доме имущества. Суд будет разбираться, была ли необходимость в такой жесткой реакции женщины.

Чем защищаться?

Для самообороны официально можно использовать лишь несколько видов оружия.

Во-первых, это огнестрельное гладкоствольное оружие. На него нужна лицензия. Просто так на улице с таким средством защиты ходить нельзя.

Во-вторых, огнестрельное оружие частичного поражения — то есть травматические и газовые пистолеты. Здесь тоже нужна лицензия, носить такой «ствол» с собой можно почти всегда. Если только вы направляетесь не в университет или на демонстрацию.

В-третьих, аэрозоли и распылители. Такие средства есть в свободной продаже, но владельцу баллончика должно быть больше 18 лет.

В-четвёртых, электрошокеры, которые тоже можно купить в магазине и пользоваться без всякой лицензии.

Для суда очень важно, легально ли вы владеете этими видами оружия, насколько оправдано было их применение. Даже если речь идёт об обычном ноже, правоохранителей будет интересовать, почему он оказался у вас в руках, были ли другие варианты самозащиты.

Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

Судебные кары

За нарушение пределов необходимой самообороны уголовная ответственность наступает с 16 лет. Суд может назначить за такие деяния исправительные работы, принять меры по ограничению свободы или наказать преступника тюремным заключением сроком до года.

Если нападавший погиб, то защищавшемуся грозит до двух лет тюрьмы, либо исправительные, принудительные работы или ограничение свободы на этот же срок.

То, что на вас напали, надо ещё доказать. Если нет свидетелей, видеозаписей или следов побоев на вашем теле, то из потерпевшего можно достаточно быстро стать подозреваемым или обвиняемым.

Статистика гласит, что большинство судебных процессов по делам связанным с превышением пределов самообороны заканчиваются наказанием защищавшихся.

Идеальный выход почти из любого конфликта — это его мирное разрешение или вызов полиции. Если это невозможно, лучше покинуть место возможного столкновения, например, просто убежать. Наверняка пострадает самолюбие, но вы не наживёте себе многочисленных проблем, которые возникнут из-за того, что применили силу или наоборот стали жертвой чьих-то посягательств.