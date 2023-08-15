Среда, 16 августа, 2023
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Где в Рязанской области отлично отдохнуть даже без моря и гор

7info

Это уже факт: внутренний туризм стал новым трендом. Причем, по данным Росстата, жители страны массово едут не на пляжи, а… в регионы ЦФО, которые оказались популярнее южных и северо-западных направлений. А самыми любимыми точками стали девять областей, «кольцом» окружающих столицу, – в их числе и наша. К примеру, в Рязань приезжает в 3 раза больше туристов, чем на живописную Камчатку.

Причины просты: это и транспортная доступность – москвичи могут добраться до наших мест отдыха всего за пару часов, а местные жители и того быстрее. И вместе с тем, у нас богатая природа и яркое историческое наследие. 

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И тут наш регион приятно удивит. В Рязанской области сейчас на пике интереса новые идеи для отдыха – кстати, недавно они вошли в федеральный тревел-гид для путешественников. Гости и рязанцы уже опробовали их, и чаще всего рекомендуют прогулки на велосипеде по Тропе Паустовского в Солотче и сплавы на байдарках по реке Пра в Клепиковском районе.

Любопытно, что проект с маршрутами по регионам разработал российский оператор Tele2. Узнать подробнее об этих и других идеях для поездок выходного дня могут все желающие, а вот клиентам компании доступны еще и дополнительные возможности. Во-первых, быстрый 4G в ключевых точках отдыха – что немаловажно для современных отдыхающих, а во-вторых, подарки от партнеров проекта – они собраны на портале, а получить их можно по промокоду из приложения оператора. А уже осенью сайт дополнят соответствующими сезону вариантами досуга.

Директор рязанского филиала Tele2 Ирина Елисеева объяснила запуск тревел-гида тем, что в компании действуют по другим правилам, и не только расширяют покрытие сети, но и помогают спланировать отдых, во время которого личным экскурсоводом станет смартфон. Она добавила: «Мы включили в проект те места, где высок как туристический, так и цифровой потенциал. В частности, у старта тропы Паустовского недавно открыли мобильный Туристский информационный центр, здесь наши клиенты активно пользуются интернетом и только за весну трафик 4G вырос в 1,5 раза год к году. Вероятнее всего, к концу лета он достигнет и вовсе рекордных значений».

К слову, в преддверии летнего сезона в Tele2 модернизировали порядка 30% собственной инфраструктуры в Рязанской области, что позволило значительно повысить скорость интернета и улучшить покрытие в городах, поселках и вдоль автомобильных трасс. В результате быстрый 4G от Tele2 станет верным спутником на любом маршруте.

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