Где в Рязани находится пункт по раздельному сбору мусора

Первый в Рязанской области пункт раздельного сбора мусора появился в Рязани в 2023 году. Осенью его открытие освещали журналисты 7info. Появление экопункта стало возможным благодаря нацпроекту «Экология».

Экопункт по раздельному сбору мусора находится на парковке торгового центра «Премьер». Это совместный проект волонтеров областного центра и регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. В экопункте жители смогут сдать на переработку пластик, стекло, макулатуру, электронику, металл, батарейки, пакеты. По выходным дням там проводятся лекции, игры и мастер-классы о правилах сортировки мусора и обращения с отходами. А ещё посетители могут приобрести книги, экологичные товары и даже косметику.

Нацпроект«Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года.