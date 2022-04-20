Где в «М5 Молл» купить продукты и подарки к Пасхе?

В воскресенье, 24 апреля, православные россияне будут отмечать один из самых почитаемых христианских праздников — Светлую Пасху. «М5 Молл» подготовил дайджест пасхальных товаров, которые можно найти в ТРЦ.

- Реклама -

К Пасхе всегда было принято готовиться заранее: печь куличи и украшать дома, дарить сувениры с праздничной символикой и готовить традиционные творожные пасхи. Сейчас пекари предлагают большой выбор уже готовой продукции: с цукатами, орехами, глазурью или творогом. В предпраздничные дни в молловском суперсторе «Магнит» представлен большой выбор куличей и праздничных блюд. Для хозяек, которые предпочитают готовить самостоятельно, здесь можно найти все ингредиенты для вкусной и ароматной выпечки. Разнообразие готовой пасхальной продукции представлено и в ресторане быстрого питания «Сковорода»: праздничная сдоба, леденцы и меренги в виде символических птиц и другие сладости придутся по вкусу сладкоежкам. В магазине «Иджеван» можно приобрести в эти дни традиционный напиток к столу с 7-процентной скидкой.

«Полная чаша», специализирующаяся на предметах для интерьера, посуде и домашнем текстиле, предложит вниманию покупателей пасхальную керамику. На красивые блюда с праздничной символикой принято выкладывать куличи и крашеные яйца.

Самая большая линейка пасхальных товаров представлена в универсальных магазинах Fix Price и Open-Price.Shop: здесь можно приобрести украшения для дома, сувениры, плетеные корзины и керамику, формы для выпечки, свечи и много других товаров, которые помогут создать атмосферу светлого праздника в доме.

- Реклама -

Пасхальные подарки ручной работы можно выбрать и на ярмарке рязанских мастериц: вязаные, бисерные и деревянные птицы, яйца, наборы свечей и текстиль из гобелена с праздничной символикой обязательно придутся по душе родным и близким. Особое место на выставке занимают тканевые салфетки, вышитые вручную, — очень трудоемкая и сложная работа, которая придаст дому особый колорит. Ярмарка проходит в «М5 Молл» по выходным у входа №6 с 10:00 до 21:00.