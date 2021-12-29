Где рязанцам покататься на лыжах и санках в новогодние праздники

Рязанские спортивные центры, где можно покататься на лыжах, тюбингах и санках, опубликовали расписание работы в новогодние праздники.

Спортивно-развлекательный комплекс «Семёно-Оленинский»:

31 декабря — с 10:00 до 18:00 по тарифу выходного дня;

1 января — с 13:00 до 22:00 по тарифу выходного дня;

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2–9 января — с 10:00 до 22:00 по тарифу выходного дня.

Для вас:

• основной склон;

• спорт-склон

• учебный склон;

• служба инструкторов;

• прокат;

• кафе (при предъявлении QR-кода).

Горнолыжный комплекс «Аксёново»:

работает со 2 января по 9 января (включительно) с 10:00 до 22:00.

Для гостей работают: горнолыжный и тюбовый склоны, кафе, инструкторы, прокат.

База Отдыха «ОКА» Иванчино:

31 декабря — с 12.00 до 19.00

1–8 января — с 10.00 до 22.45

9 января — с 10.00 до 22.00.