Где рязанцам покататься на лыжах и санках в новогодние праздники

Рязанские спортивные центры, где можно покататься на лыжах, тюбингах и санках, опубликовали расписание работы в новогодние праздники.
Спортивно-развлекательный комплекс «Семёно-Оленинский»:
31 декабря — с 10:00 до 18:00 по тарифу выходного дня;
1 января — с 13:00 до 22:00 по тарифу выходного дня;
2–9 января — с 10:00 до 22:00 по тарифу выходного дня.
Для вас:
• основной склон;
• спорт-склон
• учебный склон;
• служба инструкторов;
• прокат;
• кафе (при предъявлении QR-кода).
Горнолыжный комплекс «Аксёново»:
работает со 2 января по 9 января (включительно) с 10:00 до 22:00.
Для гостей работают: горнолыжный и тюбовый склоны, кафе, инструкторы, прокат.
База Отдыха «ОКА» Иванчино:
31 декабря — с 12.00 до 19.00
1–8 января — с 10.00 до 22.45
9 января — с 10.00 до 22.00.