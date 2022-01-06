Где отдохнуть в Рязани 6–8 января

Управление культуры администрации Рязани опубликовало календарь праздничных мероприятий на ближайшие три дня.

6 января

В 18.00 любителей искусства, путешествий ждут в культурном пространстве «FABRIKA», где пройдет презентация фотовыставки проекта Арт-экспедиции 1406.

7 января

В 12.00 в Центральном Парке Культуры и Отдыха на площади Зелёного театра состоится семейный праздник «Рождественское чудо».

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Там же, в одной из сфер проходит выставка графики Ольги Джафаровой с видами зимней Рязани.

8 января

В 12.00, в ДК «Приокский» состоится «Большой Рождественский Концерт». В программе прозвучат песни российских композиторов, эстрадная, джазовая и народная музыка.

А в группе Лесопарка можно запастись праздничным настроением за просмотром новогодних сюжетов: песни, мастер-классы, познавательные программы.

Присоединяйтесь!