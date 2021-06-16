Где можно искупаться в Рязани?

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В Рязани наконец-то установилась жаркая погода. 7info публикует список пляжей, где жители города могут искупаться.

Официально в Рязани открыты, подготовлены и работают 4 пляжа:

пляж на озере Ореховое;

борковской карьер №1;

борковской карьер №2;

борковской карьер №3.

Все они оборудованы спасательным постом и медицинским пунктом, кабинами для переодевания, туалетными кабинами, урнами для мусора и контейнерными площадками, скамейками для отдыха, солнцезащитными навесами.

Напоминаем, что на реке Солотча пляжи в этом году не работают. Причина – проведение работ по расчистке русла.