«Где хочу, там и захороню?»: смоляне жалуются на стихийное кладбище домашних животных

Жители города Ярцева Смоленской области жалуются на стихийное кладбище домашних животных, пишет портал «О чём говорит Смоленск».
Недовольная горожанка утверждает, что умерших питомцев массово хоронят на зеленой зоне близ улицы Гагарина.
«Куда смотрит администрация? Судя по количеству собак и кошек у нас в городе, это кладбище скоро достигнет улицы Гагарина, на которой и находится здание администрации. Где хочу, там и захороню?» – возмутилась женщина.
По ее словам, на полянке появляются могилки кошек и собак с крестами, памятниками и оградами. Также смолянка посетовала на бездействие властей.