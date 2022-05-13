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Пятница, 13 мая, 2022

«Где хочу, там и захороню?»: смоляне жалуются на стихийное кладбище домашних животных

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«Где хочу, там и захороню?»: смоляне жалуются на стихийное кладбище домашних животных

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Жители города Ярцева Смоленской области жалуются на стихийное кладбище домашних животных, пишет портал «О чём говорит Смоленск».

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Недовольная горожанка утверждает, что умерших питомцев массово хоронят на зеленой зоне близ улицы Гагарина.

«Куда смотрит администрация? Судя по количеству собак и кошек у нас в городе, это кладбище скоро достигнет улицы Гагарина, на которой и находится здание администрации. Где хочу, там и захороню?» – возмутилась женщина.

По ее словам, на полянке появляются могилки кошек и собак с крестами, памятниками и оградами. Также смолянка посетовала на бездействие властей.

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