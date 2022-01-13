ГД предложила оплачивать взаимодействие с начальством вне офиса

В Госдуме предложили дополнительно оплачивать выполнение внеурочных поручений начальства. Об этом «Известиям» рассказала автор соответствующего законопроекта — член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, сейчас есть существенная разница в условиях труда, тех кто работает на удаленке, и в офисе.
В проекте закона дистанционные переработки «стационарных» сотрудников обозначаются как «время взаимодействия работника с работодателем за пределами рабочего времени с использованием сети «Интернет» и других сетей связи общего пользования». Оплачивать их предлагается по принципу сверхурочной работы. То есть за первые два часа — не менее чем в полуторном размере, за последующие — не менее чем в двойном размере. По желанию работника деньги можно заменить на дополнительный отдых.
Проект закона направлен на экспертизу Консультационного совета фракции «Единая Россия».
Насколько реально принятие закона — читайте в материале «Известий»: «Вне зоны графика: внеурочные задания шефа могут признать переработкой»