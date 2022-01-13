ГД может рассмотреть законопроект о QR-кодах во втором чтении на следующей неделе

Госдума до конца января намерена принять правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом «Известиям» рассказали в комитете ГД по охране здоровья. При этом в парламенте допускают, что в документ могут внести значительные поправки, в том числе касающиеся сроков применения цифровых ограничений.
Последний день, когда ведомства и фракции могут предложить поправки, — 14 января.
Как рассказал «Известиям» источник в парламенте, 17 января состоится первый в этом году Совет Госдумы, на котором будет принято решение о ходе рассмотрения законопроекта комитетами и парламентом. По его словам, на следующей неделе депутаты активизируют общественное обсуждение норм с экспертным сообществом. Тогда же должно пройти второе чтение законопроекта. Кроме того, профильные комитеты обсудят потенциальную угрозу для россиян нового штамма «Омикрон».
Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: «Победить в волне: какие поправки к законопроекту о QR-кодах предложили в ГД»