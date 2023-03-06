ГД может рассмотреть введение особой аттестации в ряде регионов в марте

Инициативу об особом порядке проведения итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) в приграничных регионах России, которые подвергаются обстрелам ВСУ, могут рассмотреть в нижней палате парламента уже в марте. Об этом «Известиям» рассказали соавторы законопроекта.

«Идут часовые обстрелы территории, дети на «дистанционке» обучаются уже практически целый год, потому что в школу ходить просто опасно. Знаете же — обстреляли Теткино. Мы не можем рисковать детьми, поэтому школы закрыты. Я — одномандатник, у меня таких пять [приграничных] районов в Курской области. И ежедневно мне жители задавали вопрос: как быть с детьми, как им ЕГЭ и ОГЭ сдавать», — сказала «Известиям» депутат ГД от Курской области, соавтор проекта закона Ольга Германова (ЕР).

Так, законодатели предлагают ввести особый порядок проведения аттестации в ряде таких школ, которые должен определить кабмин. По словам Ольги Германовой, для этого планируется создать специальный реестр: в него будут внесены все заведения с онлайн-обучением, а их учащиеся получат аттестаты по текущей успеваемости. В марте все данные будут подсчитаны, и авторы рассчитывают на рассмотрение самого документа в марте.

Уточняется, что такая мера коснется некоторых школ Курской, Ростовской Белгородской и Брянской областей, которые подвергаются регулярным обстрелам, сказала Ольга Германова. Однако один из собеседников «Известий» отметил, что предложение не коснется Крыма и Севастополя.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Школьникам пора: ГД в марте намерена утвердить особый порядок ЕГЭ и ОГЭ