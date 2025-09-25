Гастроэнтеролог Заболоцкая: налёт на языке может показывать серьёзные проблемы со здоровьем 

Язык может служить «зеркалом» здоровья, сигнализируя о сбоях в работе внутренних органов. О том, какие изменения на языке могут указывать на проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), рассказала гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Юлия Заболоцкая.

По словам специалиста, в норме язык должен быть бледно-розовым, без выраженного налёта, сухости или структурных изменений. Любое отклонение от этого состояния требует внимания.

Белый или бело-серый налёт. Тонкий утренний налёт считается нормой. Однако плотный белый или серый налёт часто указывает на воспалительные процессы: гастрит, дуоденит, язвенную болезнь или грибковую инфекцию.

Жёлтый налёт. Может быть признаком нарушений работы жёлчного пузыря или рефлюкса (заброса содержимого желудка в пищевод). Также такой налёт часто встречается у курильщиков.

Ярко-красный, «лаковый» язык. Этот симптом может говорить о дефиците витамина B12, который характерен для атрофического гастрита.

Кроме того, тревожными сигналами считаются язвочки, эрозии, отпечатки зубов по краям языка и изменения формы его сосочков.

Юлия Заболоцкая подчёркивает, что изменения на языке лишь указывают на возможные проблемы и не могут быть основанием для постановки диагноза. Не стоит паниковать, но и игнорировать симптомы нельзя.

Если изменения сохраняются больше недели или сопровождаются другими неприятными ощущениями, необходимо обратиться к специалисту. Своевременная диагностика поможет быстрее определить причину и назначить лечение, чтобы восстановить здоровье.