Гастроэнтеролог Сухорукова: холодная вода опасна нарушением кровоснабжения желудка

Холодная вода нарушает кровоснабжение желудка и замедляет процессы пищеварения, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. Она объяснила, что желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) не приспособлен к холодной воде, из-за чего организм испытывает стресс.

«Желудок человека не адаптирован к холодной воде. В результате употребление такой жидкости вызывает стресс для организма. Это приводит к следующим реакциям со стороны ЖКТ: происходит сжатие сосудов, ухудшается кровоснабжение органов, замедляются пищеварительные процессы», — подчеркнула Сухорукова.

Медик также добавила, что из-за холодной воды замедляется обмен веществ, вредные вещества дольше задерживаются в организме. По этой причине, по словам Сухоруковой, холодную воду лучше не пить.

Вместо этого врач рекомендует выбирать прохладные напитки с температурой 12–15 градусов. Это особенно важно во время приема пищи. Кроме того, она отметила, что холодная вода усваивается медленнее и утоляет жажду хуже, чем вода комнатной температуры.