19.8 C
Рязань
Вторник, 28 июня, 2022

Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть окрошку

spot_img
7info

Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть окрошку

Автор: Шнапс - собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15688366

Одним из самых популярных блюд в России летом является окрошка. Между тем, казалось бы полезный натуральный летний суп, могут кушать не все. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники RTH Марат Зиннатуллин.

В целом окрошка богата клетчаткой, витаминами, минералами, но при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта её употреблять не стоит.

— Грубая клетчатка, содержащаяся в сырых овощах, может вызывать раздражение слизистой, приводить к появлению болевых ощущений, — отмечает специалист. — Поэтому, если у человека хронический гастрит, колит, язва, в период обострения врачи не рекомендуют употреблять окрошку.

Ещё одна неприятность сырых овощей — повышенное газообразование.

Квас также полезен не всем, но и заправка кефиром положение не спасает. Например, при лактазной недостаточности кефир может стать причиной диареи, вызвать вздутие и урчание в животе.

Есть окрошку на кефире не стоит страдающим хроническим гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7