Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть окрошку

Одним из самых популярных блюд в России летом является окрошка. Между тем, казалось бы полезный натуральный летний суп, могут кушать не все. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники RTH Марат Зиннатуллин.

В целом окрошка богата клетчаткой, витаминами, минералами, но при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта её употреблять не стоит.

— Грубая клетчатка, содержащаяся в сырых овощах, может вызывать раздражение слизистой, приводить к появлению болевых ощущений, — отмечает специалист. — Поэтому, если у человека хронический гастрит, колит, язва, в период обострения врачи не рекомендуют употреблять окрошку.

Ещё одна неприятность сырых овощей — повышенное газообразование.

Квас также полезен не всем, но и заправка кефиром положение не спасает. Например, при лактазной недостаточности кефир может стать причиной диареи, вызвать вздутие и урчание в животе.

Есть окрошку на кефире не стоит страдающим хроническим гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.