Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть окрошку

Одним из самых популярных блюд в России летом является окрошка. Между тем, казалось бы полезный натуральный летний суп, могут кушать не все. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники RTH Марат Зиннатуллин.
В целом окрошка богата клетчаткой, витаминами, минералами, но при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта её употреблять не стоит.
Ещё одна неприятность сырых овощей — повышенное газообразование.
Квас также полезен не всем, но и заправка кефиром положение не спасает. Например, при лактазной недостаточности кефир может стать причиной диареи, вызвать вздутие и урчание в животе.
Есть окрошку на кефире не стоит страдающим хроническим гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.