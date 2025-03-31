Гастроэнтеролог рассказал, как соблюдать пост без вреда для желудка

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, как соблюдать пост без вреда для желудка. Рекомендации врача публикует портал Рязанской епархии «Логосъ».

Во-первых, нужно избегать резких переходов:

— Постепенно вводите растительную пищу, чтобы ЖКТ адаптировался к клетчатке.

— Не злоупотребляйте сырыми овощами: тушеные или запеченные легче усваиваются.

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Во-вторых, рацион необходимо сбалансировать:

— Включайте источники белка: чечевицу, нут, киноа, тофу, спирулину.

— Добавляйте растительные жиры: авокадо, оливковое масло, семена льна.

— Принимайте БАДы с B12, железом и омега-3, если это необходимо.

В-третьих, соблюдайте режим:

— Ешьте небольшими порциями 4 раза в день, чтобы не перегружать ЖКТ.

— Пейте достаточно воды (1,5–2 л в день), особенно при увеличении клетчатки.

Не нужно идеализировать пост:

— Избегайте фанатизма: например, замена мяса на чипсы и сладости («постный junk food») вредна для ЖКТ.

При «выходе» из поста:

Главное правило – не накидываться сразу на всё подряд. Вводить животные продукты постепенно, начиная с мягких, жидких и лёгких (кефир, йогурт, яйца).

Не начинать с жирного и жареного – лучше тушёное, варёное.

Не сочетать сразу мясо + сладкое + молочку + алкоголь – это перегрузка ЖКТ.

Начать с небольших порций, увеличивать постепенно.

Если во время поста были проблемы с пищеварением – провериться у врача перед выходом.

Пост – это не только ограничение, но и испытание для организма. Важно не просто отказаться от мяса, а сбалансировать рацион и потом правильно вернуться к привычному питанию.